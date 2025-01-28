Главу сельсовета на Волыни осудили за взятку на 5 лет

фото: Волынская областная прокуратура

На Волыни главу сельсовета приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также у него конфисковали имущество

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины, передает RegioNews.

Прокуроры в суде доказали, что в январе 2020 года чиновник получил от гражданина взятку в размере 1,5 тыс долларов.

За эти деньги он должен способствовать принятию решения сельским советом о разрешении на разработку проекта землеустройства по предоставлению в собственность земельного участка коммерческого назначения.

Главу сельсовета разоблачили во время передачи средств.

Напомним, в этом месяце правоохранители разоблачили 41-летнего председателя одного из поселковых советов Полтавского района. Муж через посредника требовал у подрядчика взятку за оформление разрешительных документов на расчистку земельных участков от зеленых насаждений.