Главу сельсовета на Волыни осудили за взятку на 5 лет
На Волыни главу сельсовета приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также у него конфисковали имущество
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины, передает RegioNews.
Прокуроры в суде доказали, что в январе 2020 года чиновник получил от гражданина взятку в размере 1,5 тыс долларов.
За эти деньги он должен способствовать принятию решения сельским советом о разрешении на разработку проекта землеустройства по предоставлению в собственность земельного участка коммерческого назначения.
Главу сельсовета разоблачили во время передачи средств.
Напомним, в этом месяце правоохранители разоблачили 41-летнего председателя одного из поселковых советов Полтавского района. Муж через посредника требовал у подрядчика взятку за оформление разрешительных документов на расчистку земельных участков от зеленых насаждений.