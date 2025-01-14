Житель Одессы пытался продать уникальный исторический артефакт, которому почти 2000 лет

фото: Офис генпрокурора

Правоохранители предотвратили продажи через интернет артефакта времен Маркоманских войн Рима во II веке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора .

Как говорится в сообщении, житель Одессы пытался продать на интернет-аукционе уникальную фибулу I-II века, характерную для германских культур Центральной Европы и связанную с Маркоманскими войнами Римской империи. Об этом факте в прокуратуру сообщил работник музея.

Объявление появилось на одном из интернет-аукционов, лот был выставлен под названием "Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая" с начальной ценой 170 тыс. грн.

Правоохранители установили продавца и изъяли фибулу. Назначена искусствоведческая экспертиза для подтверждения ее подлинности и культурной ценности.

После завершения экспертизы ценный артефакт передадут в фонды Национального музея истории Украины.

Продолжается расследование в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося в него.

Напомним, ранее в Хмельницкой области предотвратили незаконную продажу на интернет-аукционе артефакта времен Великого переселения народов.