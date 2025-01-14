Житель Одессы пытался продать уникальный исторический артефакт, которому почти 2000 лет
Правоохранители предотвратили продажи через интернет артефакта времен Маркоманских войн Рима во II веке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора .
Как говорится в сообщении, житель Одессы пытался продать на интернет-аукционе уникальную фибулу I-II века, характерную для германских культур Центральной Европы и связанную с Маркоманскими войнами Римской империи. Об этом факте в прокуратуру сообщил работник музея.
Объявление появилось на одном из интернет-аукционов, лот был выставлен под названием "Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая" с начальной ценой 170 тыс. грн.
Правоохранители установили продавца и изъяли фибулу. Назначена искусствоведческая экспертиза для подтверждения ее подлинности и культурной ценности.
После завершения экспертизы ценный артефакт передадут в фонды Национального музея истории Украины.
Продолжается расследование в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося в него.
Напомним, ранее в Хмельницкой области предотвратили незаконную продажу на интернет-аукционе артефакта времен Великого переселения народов.