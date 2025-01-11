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11 января 2025, 06:02

В Одессе судили дельцов за продажу поддельных гаджетов Apple

11 января 2025, 06:02
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фото: БЭБ
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В Одесской области осудили троих мужчин, которые нелегально продавали гаджеты и телефонные аксессуары под маркой всемирно известного бренда

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Житель Одессы организовал продажу копий наушников, смартчасов, зарядных устройств и других телефонных аксессуаров бренда Apple. Подделку продавал через специально созданный сайт и страницу в Instagram. Заказ 29-летний мужчина отправлял по всей Украине по почте. Оплату принимал на банковскую карту или с помощью электронного кошелька.

Наладить массовое производство и продажу техники одесситу помогали двое товарищей. Мужчины покупали дешевые китайские аналоги, клеили на них брендированные наклейки и в дальнейшем презентовали для продажи как оригинальную технику известного бренда.

Во время обысков правоохранители изъяли наушники, смартчасы, зарядные устройства и другие аксессуары стоимостью более 30 млн грн.

Установлено, что из-за незаконного использования логотипа преступники нанесли ущерб бренду более чем на 6,5 млн грн. В ходе расследования дельцы полностью возместили эту сумму.

Организатору продаж подделки суд назначил наказание в виде штрафа 153 тыс. грн, соучастникам – по 136 тыс. грн.

Напомним, ранее на границе задержали партию контрабандной техники – 424 телефона IPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max. Приблизительная стоимость изъятых гаджетов – 500 тысяч долларов.

суд Одесса подделка приговор БЭБ гаджет
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