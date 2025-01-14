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14 января 2025, 00:04

В Одессе разоблачили подпольные цеха по пошиву одежды под видом известных брендов

14 января 2025, 00:04
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фото: БЭБ
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В Одессе разоблачили группу дельцов, организовавших деятельность незаконных цехов и магазина, в которых шили и продавали одежду под торговыми марками всемирно известных брендов

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Организовал работу 21-летний житель Одессы, приобщивший к работе еще троих своих знакомых. Вместе они наладили производство контрафактных текстильных изделий, в частности спортивных костюмов, шорт, курток, худые, а также обуви, сумок, кошельков и т.д.

В дальнейшем фигуранты создали в соцсетях учетные записи, которые использовали для рекламы брендовой одежды и получения заказов от покупателей.

Один из участников группы зарегистрировался как ФЛП, открыл банковский счет и магазин в центре Одессы, где можно было приобрести подделки.

Правоохранители провели 14 обысков в подпольных цехах, автомобилях, складских и нежилых помещениях на одном из самых больших рынков Одессы, где фигуранты дела хранили контрафактные товары. Изъяли множество обуви, одежды, сумок, ремней, кепок, рюкзаков, а также промышленное оборудование, швейную фурнитуру, наклейки с логотипами брендов, черные записи.

Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 50 млн грн.

Отмечается, что в результате незаконного использования всемирно известного бренда, участники преступной группы нанесли компании правообладателю ущерб на сумму более 7,4 млн грн.

Всем четырём фигурантам дела объявили подозрение. Продолжается досудебное расследование, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее в Одесской области осудили троих мужчин, которые нелегально продавали гаджеты и телефонные аксессуары под маркой всемирно известного бренда.

Одесса БЭБ
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