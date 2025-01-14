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14 січня 2025, 22:12

Житель Одеси намагався продати унікальний історичний артефакт, якому майже 2000 років

14 січня 2025, 22:12
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фото: Офіс генпрокурора
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Правоохоронці запобігли продажу через інтернет артефакту часів Маркоманських війн Риму у II столітті

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначається у повідомленні, житель Одеси намагався продати на інтернет-аукціоні унікальну фібулу I-II століття, характерну для германських культур Центральної Європи та пов'язану з Маркоманськими війнами Римської імперії. Про цей факт у прокуратуру повідомив працівник музею.

Оголошення з'явилося на одному з інтернет-аукціонів, лот було виставлено із назвою "Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая" із початковою ціною 170 тис. грн.

Правоохоронці встановили продавця та вилучили фібулу. Наразі призначена мистецтвознавча експертиза для підтвердження її автентичності та культурної цінності.

Після завершення експертизи цінний артефакт передадуть до фондів Національного музею історії України.

Триває розслідування у рамках кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області попередили незаконний продаж на інтернет-аукціоні артефакту часів Великого переселення народів.

Офіс генпрокурора Одеса музей історія артефакти памʼятка
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