Житель Хмельницкой области пытался продать в интернете артефакт, которому более 1500 лет

фото: Офис генпрокурора

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители предотвратили противоправную продажу драгоценного артефакта – серебряной накладки 425-450 года. Уникальную находку житель Хмельницкой области пытался продать на одном из интернет-аукционов. Руководство музея обнаружило этот факт и обратилось с заявлением в прокуратуру.

Как рассказали в ведомстве, предметы подобного стиля, который называется "стиль Сьоздала", считают показателем интернациональной моды варварских элит того времени, а их распространение маркирует стремительное движение целых народов.

География распространения таких находок многообразна – Волынь, Крым, Скандинавия, Венгрия, Германия, Северная Франция. Однако это редкие, единичные экземпляры, которых сегодня нет в коллекции музея.

В ходе проверки правоохранительные органы установили данные продавца и изъяли артефакт.

Правоохранители ведут расследование по факту незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося у него.

В ОГП напоминают, что культурные ценности – это объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат охране в соответствии с законодательством Украины. Согласно закону, в случае обнаружения клада, составляющего культурную ценность, право собственности на него приобретает государство. А лицо, которое обнаружило такое сокровище, имеет право на получение от государства вознаграждения в размере до 20% от его стоимости.

Напомним, ранее на границе была задержана жительница Львова, которая пыталась вывезти из Украины старинные книги.