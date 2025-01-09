16:45  08 января
Остановилось сердце: на горнолыжном курорте Львовщины скончался 12-летний мальчик
18:47  08 января
ВСУ поразили командный пункт российской армии в Донецкой области
16:10  08 января
Трагедия на реке Снов: спасатели обнаружили тело пенсионера, поиски 7-летнего ребенка продолжаются
UA | RU
UA | RU
09 января 2025, 03:30

Присвоил деньги за отдых в Египте: в Одессе задержали фейкового турагента

09 января 2025, 03:30
Читайте також українською мовою
иллюстративная фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Делок разместил на одном из веб-ресурсов объявление о продаже горящих туров на отдых в Египет, которые на самом деле не собирался организовывать

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В течение нескольких дней к "турагенту" обратились шестеро одесситов. Он назначал клиентам встречи, брал задаток от 4 до 10 тысяч гривен и обещал позвонить по телефону через несколько часов, чтобы якобы передать билеты на путешествие. Пока люди ожидали звонка, мошенник блокировал их номера, а деньги в дальнейшем тратил на свои нужды.

Все потерпевшие обратились в полицию, как только поняли, что их обманули. В целом аферист обманул "клиентов" почти на 40 тысяч гривен.

Мошенника разыскали и задержали. Ему объявили подозрение.

Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили мошенника, заработавшего 100 тысяч гривен на продаже несуществующих дров.

Одесса мошенничество задержание отдых деньги мошенники
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
Расстреляли семью с ребенком и закопали тела: на Черниговщине участники банды получили пожизненное
09 января 2025, 05:05
В Полтаве мужчина погиб, упав из окна пятого этажа больницы
09 января 2025, 04:41
На Черниговщине обнаружили тело мужчины, который ушел на рыбалку и пропал
09 января 2025, 02:20
Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершили: 13 погибших и более 60 пострадавших
09 января 2025, 01:30
Воины ССО уничтожили на Курщине штурмовиков, танки и бронемашины россиян
09 января 2025, 01:05
На Волыни мужчину будут судить за изнасилование 11-летней дочери
09 января 2025, 00:28
В Черкасской области на трассе легковушка влетела под грузовик: трое погибших
09 января 2025, 00:03
Во Львове судили студентку, избившую парня букетом цветов и палкой
08 января 2025, 23:46
В Запорожской области оккупанты атаковали с дрона автомобиль спасателей
08 января 2025, 22:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
В Киеве все будет "Благоустрий"
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »