иллюстративная фото: pixabay

Делок разместил на одном из веб-ресурсов объявление о продаже горящих туров на отдых в Египет, которые на самом деле не собирался организовывать

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В течение нескольких дней к "турагенту" обратились шестеро одесситов. Он назначал клиентам встречи, брал задаток от 4 до 10 тысяч гривен и обещал позвонить по телефону через несколько часов, чтобы якобы передать билеты на путешествие. Пока люди ожидали звонка, мошенник блокировал их номера, а деньги в дальнейшем тратил на свои нужды.

Все потерпевшие обратились в полицию, как только поняли, что их обманули. В целом аферист обманул "клиентов" почти на 40 тысяч гривен.

Мошенника разыскали и задержали. Ему объявили подозрение.

Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили мошенника, заработавшего 100 тысяч гривен на продаже несуществующих дров.