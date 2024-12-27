В Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья в кафе, пострадали три человека
В Одесской области мужчина спровоцировал конфликт в кафе, после чего вернулся с ружьем и ранил трех человек. Полиция уже задержала нападающего.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.
Правоохранители установили, что местный житель, отдыхавший с товарищем в кафе, начал приставать к другим посетителям и спровоцировал с ними ссору. Когда между сторонами завязалась перепалка, злоумышленник поехал на машине домой, а вернулся уже с ружьем. Фигурант ударил одного мужчину прикладом по голове, а еще двоим травмировал ноги, несколько раз выстрелив из оружия.
Пострадавшим 32, 45 и 64 лет в больнице оказали помощь и их отпустили на амбулаторное лечение.
Полицейские разыскали злоумышленника у места жительства. Следователи изъяли у правонарушителя транспортное средство, а с места преступления - гладкоствольное ружье и две стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.
Согласно санкции инкриминируемой статьи, правонарушителю грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Харькове мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки.