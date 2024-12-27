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27 декабря 2024, 17:41

В Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья в кафе, пострадали три человека

27 декабря 2024, 17:41
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фото: полиция
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В Одесской области мужчина спровоцировал конфликт в кафе, после чего вернулся с ружьем и ранил трех человек. Полиция уже задержала нападающего.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Правоохранители установили, что местный житель, отдыхавший с товарищем в кафе, начал приставать к другим посетителям и спровоцировал с ними ссору. Когда между сторонами завязалась перепалка, злоумышленник поехал на машине домой, а вернулся уже с ружьем. Фигурант ударил одного мужчину прикладом по голове, а еще двоим травмировал ноги, несколько раз выстрелив из оружия.

Пострадавшим 32, 45 и 64 лет в больнице оказали помощь и их отпустили на амбулаторное лечение.

Полицейские разыскали злоумышленника у места жительства. Следователи изъяли у правонарушителя транспортное средство, а с места преступления - гладкоствольное ружье и две стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, правонарушителю грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харькове мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки.

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