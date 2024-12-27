фото: pixabay

В Одесской области инженер лицея и член организации "Свидетели Иеговы" отказался от мобилизации, потому что "считает себя нейтральным к государству и является сыном Бога". Он получил 3,5 лет заключения

Соответствующее решение вынес Ивановский райсуд Одесской области, передает RegioNews со ссылкой на 048.ua.

С 2015 года мужчина, свидетель Иеговы, числился на учете как военнообязанный запаса первой категории по специальности "подсобный рабочий". Медкомиссия признала его пригодным к военной службе по состоянию здоровья.

В декабре 2023 года он получил повестку для направления в учебный центр, однако отказался от службы, ссылаясь на религиозные убеждения. Ему предложили работу помощника военного капеллана и повара, не включавшего участие в боевых действиях, но он отклонил и это предложение, объяснив свою позицию тем, что не может помогать военным, использующим оружие.

По словам мужчины, по религиозным причинам он не может подчиняться военным и поддерживать ВСУ. По его словам, он "считает себя нейтральным по отношению к государству, не идентифицирует себя с украинским народом, а является сыном бога".

В сентябре 2023 года мужчина подал заявление в ТЦК с просьбой заменить военную службу на невоенную, которая не противоречила бы его убеждениям.

В итоге в декабре суд приговорил мужчину к 3,5 годам тюрьмы за отказ от службы в ВСУ.

Напомним, ранее в Черниговской области мужчина с психическими расстройствами получил тюремный срок за уклонение от мобилизации.