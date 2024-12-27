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Правоохранители завершили расследование и предъявили обвинение жительнице Одессы, которая сожгла свою бывшую квартиру

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Происшествие случилось летом в Хаджибейском районе Одессы. Жители сообщили о возгорании, и спасатели потушили огонь, но квартира выгорела дотла.

Оказалось, что 36-летняя женщина продала квартиру мужчине за 1,5 миллиона гривен. Новый владелец позволил ей некоторое время пожить бесплатно, пока он не заселится.

Выселившись, вечером женщина вернулась, разбила окно молотком, подожгла мебель и убежала.

Экспертиза установила, что ущерб превысил 1 млн 365 тысяч гривен.

Полицейские также выяснили, что женщина ранее была приговорена за мошенничество, но штраф в 17 тысяч гривен так и не оплатила. Кроме того, в судах рассматривают дела о домашнем насилии и незаконном хранении наркотиков.

Сейчас фигурантка находится под стражей. Следователи собрали доказательства и предъявили обвинения по статьям о незаконном проникновении в жилье и умышленном повреждении имущества путем поджога. Обвинительный акт направили в суд.

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Черновцах задержали мужчину, который поджег палатки с гуманитарной помощью международной организации.