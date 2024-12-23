фото: ГПСУ

Пограничники в Раздельнянском районе на Одесщине предотвратили попытку незаконной переправки за границу группы мужчин призывного возраста

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

С помощью технических средств и служебной собаки Дика пограничники обнаружили нарушителей недалеко от украинско-молдавской границы.

Мужчины пытались пересечь приднестровский сегмент границы по указаниям организатора – администратора телеграм-канала. Тот дистанционно инструктировал их касательно "безопасного" маршрута. В случае успешной переправки организатор планировал получить от 5 до 10 тысяч долларов с каждого "клиента" на банковскую карту.

Шестерых "путешественников" – жителей Киевской и Одесской областей – задержали. На них составили админпротоколы, дела направлены в суд.

Напомним, ранее во Львовской области задержали организатора переправки мужчин за границу. Свои "услуги" он оценил в 15 тысяч евро и 2 тысячи долларов с человека.