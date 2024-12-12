В Одессе под колесами пассажирского поезда погиб человек

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Смертельная авария произошла во вторник вечером, 10 декабря, на станции "Застава-1" в Одессе. Неизвестный мужчина погиб на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

По материалам следствия, около 18:00 мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Известно, что он не реагировал на сигналы пассажирского поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на человека не удалось.

"К сожалению, пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Личность погибшего устанавливается", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события.

Напомним, 7 декабря в Дубенском районе Ровенской области под колесами поезда погибла 70-летняя пенсионерка.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в Одесской области поезд переехал 23-летнего парня. Потерпевший потерял обе ноги.