В Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги

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Инцидент произошел вечером 1 декабря на железнодорожном перегоне «Любашевка-Заплазы» в Подольском районе. Пострадавшим оказался местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на преслужбу Национальной полиции в Одесской области.

Около 17:00 на 74 километре железнодорожного перегона дежурный станции "Любашевка" обнаружил на путях травмированного человека.

"При выезде следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции обнаружила между рельсами 23-летнего жителя Любашевской общины с ампутированными нижними конечностями. Его каретой скорой помощи доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 1 декабря в Киевской области поезд насмерть сбил мужчину.