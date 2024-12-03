01:00  03 декабря
Я тебе сейчас глаз выколю ручкой: в Полтаве работник ТЦК угрожал военнообязанному
08:10  03 декабря
В Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги
07:20  03 декабря
На мосту Патона в Киеве перевернулось авто: движение затруднено
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2024, 08:10

В Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги

03 декабря 2024, 08:10
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел вечером 1 декабря на железнодорожном перегоне «Любашевка-Заплазы» в Подольском районе. Пострадавшим оказался местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на преслужбу Национальной полиции в Одесской области.

Около 17:00 на 74 километре железнодорожного перегона дежурный станции "Любашевка" обнаружил на путях травмированного человека.

"При выезде следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции обнаружила между рельсами 23-летнего жителя Любашевской общины с ампутированными нижними конечностями. Его каретой скорой помощи доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 1 декабря в Киевской области поезд насмерть сбил мужчину.

госпитализация поезд железная дорога Одесская область травмы
Смертельное ДТП в Днепре: полиция объявила подозрение 19-летнему водителю
02 декабря 2024, 17:05
Во Львовской области пьяный водитель сбил пешехода: мужчину госпитализировали
29 ноября 2024, 03:33
В Киевской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
27 ноября 2024, 00:39
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Оккупанты ударили дроном по энергообъекту в Тернополе: часть города обесточена
03 декабря 2024, 08:05
Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
03 декабря 2024, 07:55
За месяц в Украине разминировали более 18 тысяч га территорий
03 декабря 2024, 07:40
На мосту Патона в Киеве перевернулось авто: движение затруднено
03 декабря 2024, 07:20
Пограничники показали, как уничтожили укрытие оккупантов на Запорожском направлении
03 декабря 2024, 07:12
В Чернигове будут судить главу ОСМД, которая присвоила 5,2 млн грн
03 декабря 2024, 06:40
В Винницкой области застройщик возместил 4,5 миллиона неуплаченного НДС
03 декабря 2024, 05:54
На Востоке пехотинцы ВСУ украли из-под носа россиян танк Т-80
03 декабря 2024, 05:10
На Одесщине ликвидировали международную преступную группу, которая переправляла уклонистов в Молдову
03 декабря 2024, 04:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »