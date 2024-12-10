В одесской Аркадии сгорел ресторан: погиб мужчина
Пожар произошел утром 10 декабря в неработающем ресторане на пляже Аркадия в Приморском районе Одессы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели потушили пожар площадью около 100 кв. метров менее чем за час. На месте обнаружили погибшего мужчину.
Причина пожара устанавливается.
На месте работали 64 пожарных, привлекались 13 единиц техники.
Напомним, 8 декабря в Белой Церкви Киевской области произошел взрыв на предприятии, возник пожар.
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