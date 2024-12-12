В Одесі під колесами пасажирського поїзда загинула людина

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Смертельна аварія сталася у вівторок ввечері, 10 грудня, на станції "Застава-1" в Одесі. Невідомий чоловік загинув на місці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

За матеріалами слідства, близько 18:00 чоловік переходив залізничні колії у невстановленому місці. Відомо, що він не реагував на сигнали пасажирського потяга. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути трагедії не вдалося.

"На жаль, потерпілий отримав несумісні з життям травми. Особа загиблого встановлюється", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.

Нагадаємо, 7 грудня у Дубенському районі Рівненщини під колесами поїзда загинула 70-річна пенсіонерка.

Раніше повідомлялося, що 1 грудня на Одещині потяг переїхав 23-річного хлопця. Потерпілий втратив обидві ноги.