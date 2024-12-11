В России сгорели два магистральных тепловоза: в ГУР рассказали подробности

фото: ГУР Минобороны Украины

В минувший четверг, 5 декабря, в железнодорожном депо в российском Брянске сгорели два магистральных тепловоза

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

По данным разведки, эти магистральные тепловозы обеспечивали логистические нужды армии РФ.

"Процесс загадочного уничтожения или выведения из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", - прокомментировали в ГУР ликвидацию вражеских поездов.

Напомним, в ночь на 11 декабря Силы обороны Украины успешно атаковали нефтебазу в Брянской области РФ. На важном объекте оккупантов возник пожар.