В Одессе легковушка врезалась в столб: водитель погиб, пассажирку госпитализировали

фото: Нацполиция

Смертельная авария произошла вчера, 5 декабря, на перекрестке улиц Евгения Танцуры и Космонавтов в Одессе. Личность погибшего водителя устанавливают

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 2 часов ночи водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.

"К сожалению, в результате аварии водитель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте ДТП. Полицейские устанавливают его личность. 27-летняя пассажирка, которой принадлежит автомобиль, госпитализирована", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело водителя будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти и возможного состояния опьянения.

Правоохранители выясняют полные обстоятельства трагического события.

Напомним, вечером 4 декабря вблизи села Вербляны на Львовщине легковушка столкнулась с микроавтобусом и фурой. Один из водителей погиб на месте.

Ранее сообщалось, что 2 декабря у автовокзала на "зебре" в Одессе легковушка насмерть сбила женщину.