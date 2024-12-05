В Одессе мужчина протащил сотрудника ТЦК на дверях автомобиля, военного госпитализировали

скриншот с видео

В Одессе мужчина протащил сотрудника ТЦК на дверь автомобиля. Военнослужащий получил серьезные травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки в Facebook.

Как отмечают в ТЦК, военнослужащий областного военкомата сегодня, 5 декабря, выполнял оповещения гражданского населения.

"На законные требования показать военно-учетные документы водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние", - уточнили в ТЦК.

В результате военнослужащий получил сотрясение мозга и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Его госпитализировали.

В ТЦК подчеркнули, что за противоправные действия в отношении украинских военных будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Отметим, в местных Telegram-каналах появилось видео, что в Одессе на открытой дверце машины во время движения заметили человека в военной форме. Вероятно, это видео касается ситуации, описанной Одесским ТЦК.

Напомним, 25 ноября в поселке Тростянец, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), произошел инцидент: мужчина нанес ножевое ранение военнослужащему. Пострадавший был доставлен в реанимацию.