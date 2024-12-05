На Львовщине легковушка столкнулась с микроавтобусом и фурой: есть погибший
ДТП произошло вечером 4 декабря вблизи села Вербляны Золочевского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Volkswagen Golf выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и грузовиком Mercedes-Benz Actros.
От полученных травм 54-летний водитель Volkswagen Golf погиб на месте.
При аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, 2 декабря во Львовской области столкнулись Honda и Lexus. Пострадали 4 человека.
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