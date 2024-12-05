В Житомирской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей
На Житомирщине вблизи в результате дорожной аварии погиб житель Полтавы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря на автодороге Глубочица – Левков – Станишевка, вблизи села Левково.
По информации правоохранителей, произошло столкновение автомобилей Аudi A6 и Range Rover, которые ехали в противоположных направлениях. От удара внедорожник отбросило на ехавший позади автопоезд DAF.
В то же время автомобиль Audi А6 отбросило за пределы дороги. 45-летний житель г. Полтава, который был за рулем Audi, получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, 2 декабря во Львовской области столкнулись Honda и Lexus. Пострадали 4 человека.
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