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04 декабря 2024, 07:00

Возле автовокзала в Одессе легковушка сбила женщину: пострадавшая скончалась

04 декабря 2024, 07:00
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла в понедельник вечером, 2 декабря, по улице Разумовской в Одессе. Личность погибшей устанавливают

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно известно, что 23-летний водитель автомобиля Mazda сбил женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент аварии, около 19:00, "зебра" не освещалась.

"К сожалению, от полученных травм потерпевшая погибла. Ее личность устанавливается", — говорится в сообщении.

Специалисты проверят водителя легковушки на состояние опьянения. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 1 декабря в Винницкой области автомобиль Mercedes вылетел в кювет и опрокинулся. Погибли три человека, среди пострадавших – два ребенка.

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