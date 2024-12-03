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03 декабря 2024, 04:18

На Одесщине ликвидировали международную преступную группу, которая переправляла уклонистов в Молдову

03 декабря 2024, 04:18
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фото: ГПСУ
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В Одесской области пограничники прекратили деятельность международной преступной группы, незаконно переправлявшей украинцев призывного возраста в Молдову

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Совместная межведомственная группа в составе Главного отдела внутренней и собственной безопасности "Юг", органов охраны государственной границы Южного регионального управления и ГУНП в Одесской области одновременно задержала организатора и двух его сообщников в Подольском районе и в Одессе.

Преступная группа специализировалась на незаконной переправке лиц в Молдову.

"Она состояла из организатора — гражданина Армении, и двух пособников — граждан Украины. За свои услуги они брали по 6,5 тысячи долларов США с каждого клиента, которых подыскивали через собственные контакты", — говорится в сообщении.

Сначала потенциальных уклонистов доставляли из Одессы в пригород, а дальше — в населенные пункты приграничья Подольского района.

Известно, что одного из пособников стражи порядка задержали возле государственной границы, вблизи села Крути Подольского района. Он пытался переправить через Приднестровский сегмент украино-молдавской границы мужчину призывного возраста, сопровождая последнего на общественном транспорте.

В тот же день прошли санкционированные обыски в доме самого организатора и еще одного пособника.

Пока всех трех дельцов задержали. Фигурантам объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Напомним, ранее в Подольском районе Одесской области задержали организатора и двух пособников при попытке переправки троих мужчин.

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