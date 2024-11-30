фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, бежавших в сторону Тисы, чтобы незаконно попасть в Румынию

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мужчин догнали за 50 метров до госграницы. Переплывать ледяную Тису они собирались без каких-либо плавсредств.

Задержанными оказались жители Киевщины и Винницкой области. По словам мужчин, за организацию своего побега за границу один из них отдал переправщикам 13 тысяч долларов, другой – 6 тысяч долларов.

В отношении задержанных составили админпротоколы. Правоохранители устанавливают организаторов незаконного пересечения мужчинами границы.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, который прятался в сиденье буса под одеялом. Мужчина хотел попасть в Румынию.