фото: ГПСУ

На попытке незаконной переправки в Венгрию двух мужчин был разоблачен военнослужащий ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчин, которым помагал пограничник, задержали за 50 метров до границы. С каждого из своих "клиентов" оборотень в погонах планировал получить по 10 тысяч долларов.

Пограничнику объявили подозрение. Суд взял его под стражу с правом внесения залога в размере 151,4 тысяч гривен.

Фигуранту грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель пограничной Одесщины организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию и хотел "взять в судьбу" пограничника. Делка задержали.