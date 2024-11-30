фото: ГПСУ

В пункте пропуска на Львовщине пограничники задержали псевдосупругов. Границу "пара" пересекала на днях поздно вечером рейсовым автобусом

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Как оказалось, 24-летняя девушка с инвалидностью II группы заключила брак со своим 22-летним троюродным братом.

Сначала парень говорил, что они едут в Варшаву якобы знакомить "жену" с его родителями. Когда же юноша понял, что его истинные намерения разоблачены, рассказал правду.

Брак супругов был заключен в середине ноября, а вознаграждение за такую услугу, составлявшую от 2 до 5 тысяч долларов, должна была получить мать девушки.

Сообщение о правонарушении направлено в Нацполицию.

Напомним, в Закарпатье пограничник за 10 тысяч долларов помогал "уклончанам" попасть в Венгрию.