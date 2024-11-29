фото: ГПСУ

Правоохранители разоблачили в Одесской области очередной канал незаконной переправки мужчин через границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В Подольском районе области задержали организатора и двух пособников при попытке переправки троих мужчин. Свои услуги дельцы оценили в 3,5 тысячи долларов с каждого желающего незаконно пересечь приднестровский сегмент украино-молдавской границы.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и изъяли средства в иностранной валюте, телефоны с поличным, сим-карты.

Организатора и одного из пособников заключили под стражу с возможностью внесения залога в 605,6 тысяч гривен с каждого.

Также отмечается, что в отношении трех беглецов составили админпротоколы.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, который прятался в сиденье буса под одеялом.