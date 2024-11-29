16:37  28 ноября
В Украине увеличили объемы отключений электроэнергии: информация от Укрэнерго
07:15  28 ноября
ВСУ показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Торецк
11:57  28 ноября
В Киеве столкнулись грузовики: одного водителя освобождали спасатели
UA | RU
UA | RU
29 ноября 2024, 04:10

За границу за 3500 долларов: в Одесской области разоблачили канал переправки уклонистов

29 ноября 2024, 04:10
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили в Одесской области очередной канал незаконной переправки мужчин через границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В Подольском районе области задержали организатора и двух пособников при попытке переправки троих мужчин. Свои услуги дельцы оценили в 3,5 тысячи долларов с каждого желающего незаконно пересечь приднестровский сегмент украино-молдавской границы.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и изъяли средства в иностранной валюте, телефоны с поличным, сим-карты.

Организатора и одного из пособников заключили под стражу с возможностью внесения залога в 605,6 тысяч гривен с каждого.

Также отмечается, что в отношении трех беглецов составили админпротоколы.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, который прятался в сиденье буса под одеялом.

Одесская область побег за границу уклонисты побег от мобилизации граница
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
На Луганщине пограничники уничтожили автотранспорт, лодку и бензовоз россиян
29 ноября 2024, 05:20
Во Львовской области пьяный водитель сбил пешехода: мужчину госпитализировали
29 ноября 2024, 03:33
Житель Киева попросил у военного телефон и украл с его банковского счета 80 тыс. грн
29 ноября 2024, 02:27
Эксклюзивные кадры: в Курской области бойцы ССО взяли в плен российских морских пехотинцев
29 ноября 2024, 01:25
СБУ задержала 8 фигурантов, пытавшихся сорвать мобилизацию: один из них напал с ножом на работника ТЦК
29 ноября 2024, 00:56
На Волыни будут судить мужчину за изнасилование 16-летней девушки
29 ноября 2024, 00:27
Житель Хмельнитчины подделал справку ВЛК во избежание мобилизации: что ему угрожает
29 ноября 2024, 00:05
В АРМА рассказали, за сколько удалось продать янтарный портрет Медведчука
28 ноября 2024, 23:34
Из пограничного села на Черниговщине эвакуировали тяжелобольного мужчину
28 ноября 2024, 22:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »