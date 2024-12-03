На Одещині ліквідували міжнародну злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови

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В Одеській області прикордонники припинили діяльність міжнародної злочинної групи, яка незаконно переправляла українців призовного віку до Молдови

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Спільна міжвідомча група у складі Головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Південь", органів охорони державного кордону Південного регіонального управління та ГУНП в Одеській області одночасно затримала організатора та двох його спільників у Подільському районі та в самій Одесі.

Злочинна група спеціалізувалася на незаконному переправленні осіб до Молдови.

"Вона складалась із організатора — громадянина Вірменії, та двох пособників — громадян України. За свої послуги вони брали по 6,5 тисяч доларів США з кожного клієнта, яких підшукували через власні контакти", — йдеться у повідомленні.

Спочатку потенційних ухилянтів доставляли з Одеси до передмістя, а далі — до населених пунктів прикордоння Подільського району.

Відомо, що одного з пособників правоохоронці затримали біля державного кордону, поблизу села Круті Подільського району. Він намагався переправити через Придністровський сегмент українсько-молдовського кордону чоловіка призовного віку, супроводжуючи останнього на громадському транспорті.

Того ж дня пройшли санкціоновані обшуки в помешканні самого організатора та ще одного пособника.

Наразі усіх трьох ділків затримали. Фігурантам оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, раніше у Подільському районі Одеської області затримали організатора та двох пособників під час спроби переправлення трьох чоловіків.