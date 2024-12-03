15:50  04 грудня
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
08:51  04 грудня
На Львівщині 30-річний чоловік намагався виїхати за кордон з двома дружинами
20:11  03 грудня
Житель Києва знайшов мішок з боєприпасами в гаражному кооперативі
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2024, 04:18

На Одещині ліквідували міжнародну злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови

03 грудня 2024, 04:18
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

В Одеській області прикордонники припинили діяльність міжнародної злочинної групи, яка незаконно переправляла українців призовного віку до Молдови

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Спільна міжвідомча група у складі Головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Південь", органів охорони державного кордону Південного регіонального управління та ГУНП в Одеській області одночасно затримала організатора та двох його спільників у Подільському районі та в самій Одесі.

Злочинна група спеціалізувалася на незаконному переправленні осіб до Молдови.

"Вона складалась із організатора — громадянина Вірменії, та двох пособників — громадян України. За свої послуги вони брали по 6,5 тисяч доларів США з кожного клієнта, яких підшукували через власні контакти", — йдеться у повідомленні.

Спочатку потенційних ухилянтів доставляли з Одеси до передмістя, а далі — до населених пунктів прикордоння Подільського району.

Відомо, що одного з пособників правоохоронці затримали біля державного кордону, поблизу села Круті Подільського району. Він намагався переправити через Придністровський сегмент українсько-молдовського кордону чоловіка призовного віку, супроводжуючи останнього на громадському транспорті.

Того ж дня пройшли санкціоновані обшуки в помешканні самого організатора та ще одного пособника.

Наразі усіх трьох ділків затримали. Фігурантам оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, раніше у Подільському районі Одеської області затримали організатора та двох пособників під час спроби переправлення трьох чоловіків.

Одеса затримання прикордонники кордон Одеська область виїзд за кордон ухилянти
Брак із троюрідним братом: на кордоні з Польщею викрили псевдоподружжя
30 листопада 2024, 17:26
Крижана Тиса за тисячі доларів: на кордоні затримали двох втікачів до Румунії
30 листопада 2024, 01:27
На Закарпатті прикордонник за 10 тисяч доларів допомагав "ухилянтам" потрапити до Угорщини
29 листопада 2024, 06:28
Всі новини »
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
Росіяни вдарили дронами по Нікопольщині: загинула жінка, є постраждалий
04 грудня 2024, 17:53
Харківщина отримала від міжнародних благодійників будматеріали для ремонту дахів
04 грудня 2024, 17:48
У Києві у парку Слави демонтували погруддя радянських діячів
04 грудня 2024, 17:22
Масштабна пожежа під Тернополем: із палаючої ферми врятували 50 тварин
04 грудня 2024, 17:00
У Куп’янську російський дрон влучив в авто ритуальних послуг: у прокуратурі показали фото
04 грудня 2024, 16:47
Ексзаступника голови Вищого господарського суду відправили під варту
04 грудня 2024, 16:24
Прикордонники показали, як збили на Півночі два російські дрони-камікадзе
04 грудня 2024, 16:15
Росіяни завдали ударів по Краматорському району: на підприємствах виникли пожежі
04 грудня 2024, 15:58
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
04 грудня 2024, 15:50
Працівники ТЦК, військові та лікарі: у Дніпрі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації
04 грудня 2024, 15:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Всі публікації »
Марія Золкіна
Володимир Паніотто
Олександр Краковецький
Всі блоги »