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Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Специально при раздаче гуманитарной помощи направили дрон на людей", – говорится в сообщении.

В результате атаки ранения получили пять человек – представители гуманитарной миссии и местные жители.

Раненых госпитализировали. Двое мужчин и женщина находятся в состоянии средней тяжести, двое мужчин – в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

Напомним, днем 25 ноября российские военные запустили дрон-камикадзе по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки пострадали два человека.