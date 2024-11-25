Російські війська вдарили ракетою по Одещині: в ОВА розповіли про наслідки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 25 листопада, російські військові вже вдруге завдали ракетного удару по Одещині

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, цього разу минулося без постраждалих і руйнувань.

"Ворожа ракета влучила в поле на півдні області. На щастя, люди та об’єкти інфраструктури не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Одесі 25 листопада близько 10:00. Попередньо, балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок ракетного удару по центру Одеси постраждали 11 людей.

Раніше у мережі з'явилися фото та відео з місця ракетного удару по Одесі.