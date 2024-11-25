Число пострадавших в Одессе увеличилось до 11

фото: полиция

Число пострадавших в результате ракетного удара по центру Одессы возросло до 11 человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Известно, что ранения получили 11 человек. Информация об их количестве еще уточняется.

В результате вражеского удара повреждены и разрушены жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры, автомобили.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе 25 ноября около 10:00. Предварительно, баллистической ракетой "Искандер-М". Сообщалось о 8 пострадавших.

Ранее в сети появились фото и видео с места ракетного удара по Одессе.