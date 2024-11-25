Появились фото и видео с места ракетного удара по Одессе: повреждены жилые дома
В сети обнародованы первые фото и видео с места попадания российской ракеты по Одессе
Соответствующие фото обнародовал президент Украины Владимир Зеленский, а также видео последствий атаки распространяются в местных Telegram-каналах, передает RegioNews .
На этих недрах видно, что постройки в месте попадания получили значительные разрушения.
Напомним, ранее сообщалось, что утром, 25 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по городу Одесса, повреждены жилые дома.
Также утром враг обстрелял центральную часть Харькова.
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