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25 ноября 2024, 16:56

Россияне ударили по спальному району Херсона: погиб мужчина

25 ноября 2024, 16:56
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня днем, 25 ноября, российские войска накрыли огнем Херсон. В результате атаки погиб гражданский

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Он уточнил, что херсонец погиб при ударе по Днепровскому району города.

"К сожалению, смертельные ранения получил мужчина, находившийся на улице. Искренние соболезнования родным и близким убитого", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате вражеского обстрела поселка Белозерка Херсонского района пострадали две женщины.

РФ война Херсонская ОГА обстрелы Херсон погибший Прокудин Александр Сергеевич
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