фото: прокуратура

Число пострадавших выросло из-за российского удара по Одессе 25 ноября возросло до 8

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе около 10:00. Предварительно, баллистической ракетой "Искандер-М".

В результате атаки ранения разной степени получили по меньшей мере 8 человек. Пострадавшим оказывается медпомощь.

Повреждения получила гражданская инфраструктура в центре города: жилые дома, медучреждение, офисные помещения, торговые объекты и автотранспорт.

Данные об окончательном количестве пострадавших, а также полный перечень разрушений и повреждений еще устанавливаются.

Напомним, ранее в сети появились фото и видео с места ракетного удара по Одессе. Сообщалось о 5 пострадавших.