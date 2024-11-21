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21 ноября 2024, 23:49

Жителю Одесщины, который отрубил голову 5-летней девочке, избрали меру пресечения

21 ноября 2024, 23:49
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фото: полиция
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41-летнему жителю Березовского района Одесской области, задержанному по подозрению в убийстве внучки своей сожительницы, сообщили о подозрении. Также суд избрал ему меру пресечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Мужчина получил подозрение по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК). Мужчине грозит наказание лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции напомнили, что несколько дней назад мужчина, являющийся жителем Ширяевской общины, всю ночь дома употреблял алкогольные напитки. Утром, когда проснулась 5-летняя внучка его гражданской жены и зашла на кухню, мужчина топором отрубил ребенку голову.

После этого он пытался совершить самоубийство, он ножом порезал себе шею. Мужчина никак не объясняет мотивацию своих действий.

Следствие по уголовному производству продолжается, в настоящее время правоохранители уже провели ряд экспертиз.

Напомним, в ночь на 7 ноября в Тернополе женщина утопила в ванне маленькую дочь и сама выпрыгнула из окна. Девочке было всего 2,5 года.

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