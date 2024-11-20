Мать готовила еду: в Ровенской области в пожаре погибли трое малышей

фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Пока известно, что около 09:30 в доме по улице Набережная произошел пожар. Незадолго до этого 28-летняя мать в одной из комнат уложила спать младенца, а сама ушла в летнюю кухню готовить еду. В это время в другой комнате играли трое ее сыновей: двое четырех и один два года. Еще четверо детей находились в школе.

Впоследствии произошло возгорание, к горящему дому прибежали встревоженные соседи. Также с работы вернулся отец, который вызвал скорую. Люди потушили пожар своими силами.

Всех четырех мальчиков на автомобиле везли навстречу врачам. Медики на месте констатировали смерть одного ребенка и проводили реанимационные мероприятия другим. К сожалению, двоих детей спасти не удалось. Мальчик, которому исполнился месяц, был госпитализирован в Луцкую детскую больницу.

"Следователи по этому факту проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности). Причину возгорания устанавливают специалисты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проживающая в доме семья на учете не состоит.

Напомним, 14 ноября на Харьковщине в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина. Сгорел частный дом.