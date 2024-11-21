Жителю Одещини, який відрубав голову 5-річній дівчинці, обрали запобіжний захід

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41-річному жителю Березівського району Одеської області, якого затримали за підозрою у вбивстві онучки своєї співмешканки, повідомили про підозру. Також суд обрав йому запобіжний захід

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одещини.

Чоловік отримав підозру за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ). Чоловікові загрожує покарання позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У поліції нагадали, що декілька днів тому чоловік, який є жителем Ширяївської громади, всю ніч вдома вживав алкогольні напої. Вранці, коли прокинулась 5-річна онука його цивільної дружини і зайшла на кухню, чоловік сокирою відрубав дитині голову.

Після цього він намагався скоїти самогубство, він ножем порізав собі шию. Чоловік ніяк не пояснює мотивацію своїх дій.

Слідство у кримінальному провадженні триває, наразі правоохоронці уже провели низку експертиз.

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада у Тернополі жінка втопила у ванні маленьку доньку і сама вистрибнула з вікна. Дівчинці було всього 2,5 роки.