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Судом признан виновным житель Славуты, который пытался убить отца и брата. Жизнь последнего врачам удалось спасти

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Злоумышленнику назначили 13 лет лишения свободы. До приговора суда 41-летний мужчина находился под стражей.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, происшествие случилось 6 мая 2023 в городе Славута. Злоумышленник совершил ссору с родным братом и отцом по месту их совместного проживания. Во время конфликта мужчина с целью убийства родственников взял боевую гранату и выдернул кольцо с чекой, после чего бросил ее в сторону брата.

В результате взрыва все мужчины получили многочисленные травмы и были госпитализированы. 67-летний отец от полученных травм скончался в больнице, 37-летний брат попал в реанимацию. Его жизнь медикам удалось спасти.