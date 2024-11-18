фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина всю ночь дома употреблял алкоголь. Когда утром проснулась 5-летняя внучка его сожительницы, ему это не понравилось, и он топором отрубил ребенку голову. Другие находившиеся в доме дети не пострадали.

Осознав, что натворил, 41-летний мужчина пытался совершить самоубийство, порезав себе шею ножом. Сейчас ему оказывают медпомощь.

На месте преступления работают правоохранители. Из дома изъяли доказательства, в том числе топор и нож, которые направят на экспертизу.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве ребенка и избрании меры пресечения.

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на 7 ноября в Тернополе женщина утопила в ванне маленькую дочь и сама выпрыгнула из окна. Девочке было всего 2,5 года.