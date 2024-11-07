В Тернополе женщина утопила в ванне маленькую дочь и сама выпрыгнула из окна

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Трагедия произошла в Тернополе на массиве "Дружба". Девочке было всего 2,5 года

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Около пяти утра 7 ноября с пятого этажа дома выпала 32-летняя женщина. Сейчас она находится в реанимации с многочисленными переломами.

По словам женщины, она пыталась покончить жизнь самоубийством, поскольку за несколько часов до этого во время купания утопила в ванне свою дочь, которой 2,5 года. Когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать, но не смогла.

По данному факту возбуждено уголовное производство в п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. Решается вопрос о задержании женщины.

Напомним, днем 31 октября в комплексе отдыха на Закарпатье погиб 4-летний ребенок. Правоохранители ведут расследование.