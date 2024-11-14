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14 ноября 2024, 22:28

Враг атаковал Одессу "шахедами": возникли пожары, есть повреждения инфраструктуры

14 ноября 2024, 22:28
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фото: Думская
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Вечером, 14 ноября, российские войска нанесли удары дронами по городу Одесса

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

По словам Труханова, из-за атаки вражеских дронов в городе поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Из-за этого вынужденно прекратили работу одного из котельных.

Также местные медиа сообщают, что после атаки дронов в Одессе в нескольких местах возникли пожары, над городом поднимается дым.

Отметим, что первые взрывы в Одессе прогремели около 22 часов. По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска совершают атаку ударными дронами типа "Шахед".

Напомним, сегодня утром российские военные обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома, детсад и университет.

Одесса шахед обстрелы Труханов Геннадий Леонидович война
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