Под обстрел в Славянске попал экипаж полиции

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Во время обстрела Славянска в Донецкой области утром, 14 ноября, под вражеский огонь попал экипаж патрульной полиции. Один полицейский ранен

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

"Во время патрулирования под российский обстрел попал экипаж патрульных. Один из полицейских экипажа получил ранение ноги. В настоящее время он находится под наблюдением медиков", – говорится в сообщении.

Также в Славянске повреждения получили несколько многоэтажек и, как сообщалось, здание университета.

Напомним, сегодня утром российские военные обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома, детсад и университет.