Россияне разрушили обстрелом здание горсовета на Запорожье
Днем, 14 ноября, россияне нанесли три удара по населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Как отметил руководитель областной администрации, в результате одного из ударов частично разрушено здание поселкового совета.
Также известно, что взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома.
По предварительным данным, пострадавших нет. Масштабы разрушений выясняются.
Напомним, ранее также стало известно, что кафиры обстреляли Славянск: повреждены детсад и университет.
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