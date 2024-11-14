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14 ноября 2024, 17:09

Россияне разрушили обстрелом здание горсовета на Запорожье

14 ноября 2024, 17:09
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фото: Иван Федоров
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Днем, 14 ноября, россияне нанесли три удара по населенным пунктам Запорожской области. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Как отметил руководитель областной администрации, в результате одного из ударов частично разрушено здание поселкового совета.

Также известно, что взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома.

По предварительным данным, пострадавших нет. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, ранее также стало известно, что кафиры обстреляли Славянск: повреждены детсад и университет.

война обстрел Запорожская область Федоров Иван Сергеевич
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