Ворог атакував Одесу "шахедами": виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури

фото: Думська

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає RegioNews.

За словами Труханова, через атаку ворожих дронів у місті пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Через це вимушено припинили роботу однієї із котелень.

Також місцеві медіа повідомляють, що після атаки дронів в Одесі у декількох місцях виникли пожежі, над містом здіймається дим.

Зазначимо, перші вибухи в Одесі прогриміли близько 22 години. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська здійснюють атаку ударними дронами типу "Шахед".

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, дитсадок та університет.