Россияне нанесли удары по Днепропетровщине, ранена местная жительница

фото: Сергей Лысак/Telegram

В течение дня российские войска шесть раз наносили удары по Никопольскому району Днепропетровщины. Враг применил дроны-камикадзе и РСЗО "Град"

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под вражеским огнем оказались Никополь, Мировская и Марганецкая общины.

В результате обстрела пострадала 51-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. В госпитализации не было потребности.

Также в результате вражеских атак получила повреждения инфраструктура, два частных дома, линия электропередач.

Напомним, сегодня утром российские военные обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома, детсад и университет.