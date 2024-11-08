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В Одесском областном ТЦК прокомментировали объявление в розыск активиста и волонтера Сергея Стерненко. Там сообщили, что Стерненко оплатил штраф за нарушение правил военного учета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу ТЦК.

В сообщении отмечается, что в своих предыдущих заявлениях, Стерненко "не сообщил о ряде важных деталей, значительно изменяющих понимание ситуации".

В частности, как отметили в учреждении, Стерненко посетил Приморский районный ТЦК, где оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета. Также его направили в ВВК.

В ТЦК также отметили, что Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса.

"В своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местью" из-за его критики военных структур. Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", - отметили в военкомате и подчеркнули, что военные институты действуют исключительно в рамках законодательства.

Стерненко и других граждан, сомневающихся в правомерности действий ТЦК и СП, призвали обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений

7 ноября блоггер и волонтер Сергей Стерненко рассказал, что "с большим удивлением узнал", что его якобы объявили в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке. Блогер предположил, что это может быть местью за его критику военного руководства.

Напомним, недавно в Одессе стражи порядка задержали председателя одной из общественных организаций, который за деньги помогал военнообязанным избежать мобилизации.