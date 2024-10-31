В Одессе задержали 22-летнего главу общественной организации, который помогал уклонистам

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В Одессе правоохранители задержали председателя одной из общественных организаций, который за деньги помогал военнообязанным избежать мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Задержанному 22 года. В ведомстве отмечают, что мужчина предлагал за 2,5 тыс. долларов помочь "клиенту" избежать мобилизации. В частности, он обещал предоставить временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Фигурант уверял, что у него "нужные" люди в одном из местных ТЦК и СП.

"Также "клиент" попросил помочь по этому вопросу его знакомому. Впоследствии, председатель общественной организации позвонил ему и потребовал деньги уже за двоих. В случае отказа угрожал помочь в его быстрой мобилизации", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали фигуранта после получения им 5000 долларов взятки. Также у него обнаружили более 100 тысяч гривен, происхождение которых будет устанавливаться, печати ТЦК и СП, пустые бланки временных удостоверений военнообязанного.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 757 тыс. грн.

Напомним, 29 октября правоохранители сообщили, что разоблачили группу врачей в Одессе, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать меддокументы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе. По делу было проведено 28 обысков.