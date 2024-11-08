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Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Агентом оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК. Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ (более известной как ГРУ).

Фигурант пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, СБУ и Нацполиции. Чтобы выполнить эту задачу, он на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов.

Также агент пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для совершения вражеских обстрелов в обход украинской ПВО.

Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Военная контрразведка СБУ уличила российского агента, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению локаций сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с поличным его сотрудничества с РФ.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов через своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.

Агенту объявили подозрение. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре задержали агента-"химика", который готовил поджоги авто военных.