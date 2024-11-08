Россияне попали "шахедом" в одну из старейших школ Одессы

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В результате ночной атаки значительные повреждения получила одна из старейших школ Одессы. Речь идет о лицее 125 (Одесской общеобразовательной школе №125)

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Одесского городского совета, сообщает RegioNews.

Как известно, школа в микрорайоне Кривой Балки была полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"От "шахедной" атаки выбиты окна, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления", – говорится в сообщении.

Директор городского Департамента образования и науки Елена Буйневич заверила, что охранники заведения своевременно спустились в укрытие и не пострадали.

Напомним, ночью 8 ноября войска РФ совершили массированную атаку дронами на Одессу и Одесский район. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, ранены два человека.