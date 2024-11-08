Оккупанты ударили по Одессе и району: есть раненые, повреждены дома и учебное заведение

Иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня ночью, 8 ноября, войска РФ совершили массированную атаку дронами на Одессу и Одесский район. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, есть раненые

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки повреждены частные жилые дома, у нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений Одессы вылетели окна и поврежденный фасад.

Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбиты окна.

"Известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью российские войска атаковали Одессу ударными дронами. Захватчики попали по жилому дому, пострадал мужчина.