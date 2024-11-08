У Одеському ТЦК виступили з заявою щодо оголошення у розшук Сергія Стерненка

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В Одеському обласному ТЦК прокоментували оголошення в розшук активіста та волонтера Сергія Стерненка. Там повідомили, що Стерненко оплатив штраф за порушення правил військового обліку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку ТЦК.

У повідомленні наголошується, що своїх попередніх заявах, Стерненко "не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації".

Зокрема, як зазначили в установі, Стерненко вже відвідав Приморський районний ТЦК, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

У ТЦК також зазначили, що Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу.

"У своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП", - зазначили у військкоматі та наголосили, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства.

Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК та СП, закликали звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь

7 листопада блогер та волонтер Сергій Стерненко розповів, що "з великим подивом дізнався", що його начебто оголосили в розшук через неявку до ТЦК за повісткою. Блогер припустив, що це може бути помстою за його критику армійського керівництва.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі правоохоронці затримали голову однієї з громадських організацій, який за гроші допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації.